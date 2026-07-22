Lindstrom la sorpresa di Dimaro | Allegri lo prova da mezzala e ora pensa di tenerlo

Da ilnapolista.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Jesper Lindstrom, inizialmente considerato partente, è stato testato come mezzala durante il ritiro e ora la società valuta di tenerlo in rosa. La sua posizione sul mercato è cambiata rispetto alle prime ipotesi di cessione, grazie alle prove sul campo. La decisione finale sulla sua permanenza non è ancora stata presa, ma le recenti valutazioni indicano un possibile reinserimento nel gruppo. La situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

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Nella lista dei partenti a inizio estate c’era anche lui. Ma il ritiro può cambiare le carte in tavola, e nel caso di  Jesper Lindstrom  lo sta facendo davvero. Il danese è una delle  piacevoli sorprese  di questo avvio di lavoro a Dimaro, e il suo rendimento sta spingendo  Massimiliano Allegri  a una riflessione che fino a poche settimane fa sembrava impensabile:  tenerlo. L’esperimento di Allegri: Lindstrom mezzala. La chiave, riporta  Sky Sport, è tattica. Nelle sedute di allenamento Allegri sta osservando da vicino il danese e lo ha impiegato anche nel  ruolo di mezzala, per valutarne  duttilità e possibili utilizzi. Un esperimento che apre scenari diversi rispetto a quelli immaginati a inizio estate e che alimenta l’ipotesi di una permanenza in organico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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