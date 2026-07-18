Nel primo allenamento a Dimaro, il Napoli ha iniziato con un modulo 4-3-3. Lindstrom è stato provato come mezzala durante la partitella.

Il primo allenamento del Napoli a Dimaro ha offerto già alcune indicazioni sul lavoro di Massimiliano Allegri. Il tecnico ha scelto di partire dal 4-3-3, utilizzato da entrambe le squadre durante la partitella. Si tratta soltanto di una prima prova. Il nuovo allenatore ha già chiarito di voler sfruttare più sistemi di gioco nel corso della stagione. La scelta iniziale, però, permette di osservare la distribuzione dei calciatori e i ruoli immaginati dallo staff. Tra le indicazioni emerse c’è anche l’utilizzo di Jesper Lindstrom come mezzala. Il danese ha giocato in una posizione diversa rispetto a quella ricoperta più spesso nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allegri parte dal 4-3-3: Lindstrom provato da mezzala

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