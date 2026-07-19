Napoli al lavoro a Dimaro | Allegri prova il 4-3-3 Lindstrom si mette in mostra

Da gazzetta.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il team si è allenato a Dimaro con Allegri che ha testato un modulo 4-3-3. La sessione è iniziata con cinque minuti di corsa, seguiti da esercitazioni intense in campo, con alta velocità e pressione. Durante l’allenamento, si sono concentrati molto sul possesso palla, con momenti di gioco rapido e sorrisi tra i giocatori. Lindstrom si è distinto durante le esercitazioni, mostrando buone qualità fisiche e tecniche.

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Cinque minuti di corsetta per riscaldarsi, poi via all’esercitazioni in campo. Al massimo della velocità e della pressione, s’intende. Però tanto pallone e quindi anche tanti sorrisi. Il focus di Allegri è sulla qualità del gesto tecnico e sulla rapidità di pensiero, aspetti tecnici che sono essenziali per la sua idea di calcio. Il mondo azzurro sulle Dolomiti si è capovolto rispetto a un anno fa con l’arrivo di Max, che ieri mattina ha diviso la squadra in due gruppi, alternandoli tra palestra e lavoro sul campo. E le prime esercitazioni hanno confermato quello che è l’orientamento dell’ex tecnico del Milan: il suo Napoli è pronto a tornare al 4-3-3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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