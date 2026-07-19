Il team si è allenato a Dimaro con Allegri che ha testato un modulo 4-3-3. La sessione è iniziata con cinque minuti di corsa, seguiti da esercitazioni intense in campo, con alta velocità e pressione. Durante l’allenamento, si sono concentrati molto sul possesso palla, con momenti di gioco rapido e sorrisi tra i giocatori. Lindstrom si è distinto durante le esercitazioni, mostrando buone qualità fisiche e tecniche.

Cinque minuti di corsetta per riscaldarsi, poi via all’esercitazioni in campo. Al massimo della velocità e della pressione, s’intende. Però tanto pallone e quindi anche tanti sorrisi. Il focus di Allegri è sulla qualità del gesto tecnico e sulla rapidità di pensiero, aspetti tecnici che sono essenziali per la sua idea di calcio. Il mondo azzurro sulle Dolomiti si è capovolto rispetto a un anno fa con l’arrivo di Max, che ieri mattina ha diviso la squadra in due gruppi, alternandoli tra palestra e lavoro sul campo. E le prime esercitazioni hanno confermato quello che è l’orientamento dell’ex tecnico del Milan: il suo Napoli è pronto a tornare al 4-3-3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Gazzetta.it - Napoli al lavoro a Dimaro: Allegri prova il 4-3-3. Lindstrom si mette in mostra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lindstrom-Schalke in stallo: Allegri lo valuta a DimaroIl trasferimento di Jesper Lindstrom dallo Schalke 04 al Napoli è in fase di stallo.

Ritiro Napoli a Dimaro, Allegri prova il 4-3-3 con Rafa Marin al posto dell’infortunato BuongiornoIl Napoli ha iniziato il secondo giorno di ritiro a Dimaro, con l’allenatore che ha sperimentato un modulo 4-3-3.

Temi più discussi: Campania. Cisl Napoli: Dal Rendiconto Inps emerge lavoro precario - CISL; Turismo e inclusione, al via a Napoli il progetto per l’inserimento lavorativo dei migranti vulnerabili; [Napoli] Quali sono le reali condizioni dei lavoratori dei settori digitali a Napoli?; Welfare e lavoro, rete per nuove imprese sociali a Napoli, Palermo e Potenza.

#Napoli, la seduta pomeridiana a Dimaro: il colloquio #Allegri- #Chiavelli e un #Hojlund finalizzatore con la casacca verde Secondo giorno di lavoro in Val di Sole, e il cantiere di Allegri prende forma sotto gli occhi dei tifosi. Nel pomeriggio si è rivisto lo sche x.com

Napoli al lavoro a Dimaro: Allegri prova il 4-3-3. Lindstrom si mette in mostraProgramma personalizzato per Gilmour, Neres e Beukema ... msn.com

Napoli, con Allegri è tutta un'altra musica a Dimaro: la grande differenza con ConteLavoro tattico a ritmi altissimi nel secondo giorno di ritiro in Val di Sole. Squadra divisa in due gruppi tra sponde al volo e scambi nello stretto contro le sagome: il confronto con il passato è evi ... areanapoli.it