Riccardo Muti ha partecipato a un concerto al Lucca Summer Festival e, nello stesso giorno, si è recato in un locale della zona, dove ha assaggiato un gelato realizzato in suo onore. L’evento si è svolto in un’atmosfera informale, lontano dal palco, e ha coinvolto un altro maestro del settore. Non sono stati forniti dettagli sulla durata dell’incontro o sulla reazione del musicista al dessert.

Riccardo Muti è stato protagonista sul palco del Lucca Summer Festival, ma la sera del concerto ha avuto anche un altro appuntamento speciale, lontano dai riflettori e decisamente più goloso. Il grande direttore d’orchestra ha infatti incontrato Piero Pacini, il maestro del gelato lucchese che proprio quest’anno ha voluto dedicargli una creazione speciale. Un gusto ispirato ai profumi della Campania e della Costiera Amalfitana: una base di crema di latte campano arricchita da ganache di croccante, marmellata salata e crumble al limone. E così, la sera del concerto, il gusto " Riccardo Muti " è arrivato direttamente al suo destinatario. Il Maestro ha voluto conoscere Piero Pacini, sedersi con lui e assaggiare personalmente il gelato creato in suo onore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’incontro tra due maestri. Muti assaggia il gelato creato in suo onore

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