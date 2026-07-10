Durante il Lucca Summer Festival, nelle vetrine de I Gelati di Piero è stato introdotto un nuovo gusto dedicato a Riccardo Muti. La creazione è stata annunciata mentre il festival si prepara ad accogliere il noto direttore d’orchestra. La novità si inserisce tra le offerte stagionali del festival, che da anni si accompagna a una varietà di prodotti locali. La presentazione del gelato è avvenuta in occasione dell’evento musicale.

Lucca, 10 luglio 2026 - Ogni estate ha la sua colonna sonora. A Lucca, da qualche anno, ha anche il suo gelato. Così, mentre il Lucca Summer Festival si prepara ad accogliere Riccardo Muti, nella vetrina de I Gelati di Piero debutta un gusto ispirato proprio a lui. Lo avevamo già annunciato, ma adesso - finalmente - l'attesa è finita: da domani, sabato 11 luglio, nella vetrina della storica gelateria arriverà il nuovo gelato ispirato al grande direttore d'orchestra, atteso sul palco del Summer il prossimo 20 luglio. «Quest'anno abbiamo deciso di dedicare un gusto a Riccardo Muti, un artista straordinario di livello planetario che rende omaggio all'Italia e al mondo», racconta il titolare Piero Pacini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Summer Festival, da Piero arriva il gelato dedicato a Riccardo Muti

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