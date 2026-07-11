Un nuovo gusto di gelato è stato introdotto in una gelateria di Lucca, ispirato al maestro Riccardo Muti. La creazione coincide con l’arrivo del direttore d’orchestra al Lucca Summer Festival. La scelta del nome e dell’aroma richiama direttamente il musicista, senza ulteriori dettagli sul sapore o sulla composizione. Il gelato è stato inserito tra le novità stagionali del negozio, che ogni estate propone un gusto dedicato a un evento o figura di rilievo.

LUCCA Ogni estate ha la sua colonna sonora. A Lucca, da qualche anno, ha anche il suo gelato. Così, mentre il Lucca Summer Festival si prepara ad accogliere Riccardo Muti, nella vetrina de I Gelati di Piero debutta un gusto ispirato proprio a lui. Lo avevamo già annunciato, ma adesso - finalmente - l’attesa è finita: da oggi nella vetrina della storica gelateria arriverà il nuovo gelato ispirato al grande direttore d’orchestra, atteso sul palco del Summer il prossimo 20 luglio. "Quest’anno abbiamo deciso di dedicare un gusto a Riccardo Muti, un artista straordinario di livello planetario che rende omaggio all’Italia e al mondo", racconta il titolare Piero Pacini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sapori campani". Un gelato celebra il maestro Muti

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Summer Festival, da Piero arriva il gelato dedicato a Riccardo MutiDurante il Lucca Summer Festival, nelle vetrine de I Gelati di Piero è stato introdotto un nuovo gusto dedicato a Riccardo Muti.

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