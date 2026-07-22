L’inchiesta sugli arbitri e su Rocchi ecco le ragioni dell’archiviazione | Erano solo suggestioni non c’è stata frode sportiva

La Procura di Milano ha archiviato l'inchiesta sulle presunte designazioni arbitrali pilotate, tra cui quella del designatore Gianluca Rocchi. Secondo i giudici, le accuse si basavano su ipotesi e suggestioni, senza prove di frode sportiva. La vicenda riguardava l’indagine sulle possibili irregolarità nelle designazioni degli arbitri, ma non sono stati riscontrati elementi che dimostrassero comportamenti illeciti.

Milano, 22 luglio 2026 – La “partita” tra la Procura di Milano e l’Inter, in merito all’inchiesta sulle presunte designazioni arbitrali “pilotate“ che vedeva tra i principali indagati il designatore Gianluca Rocchi, si è giocata “sul campo delle ipotesi e delle suggestioni”. È quanto si legge nel decreto di archiviazione che firma il magistrato Maurizio Ascione (l’ex pm milanese, oggi alla Procura Europea, che da due anni indagava in merito) e il procuratore aggiunto Paolo Ielo. Per dimostrare l’esistenza della frode sportiva, occorre ricostruire “non un generico clima di parzialità e di contiguità indebita, ma l’esistenza di condotte” che “rivelino in termini oggettivamente apprezzabili il proposito di manipolare la competizione in concreto”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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