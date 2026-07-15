Inchiesta sugli arbitri | chiesta archiviazione per Gianluca Rocchi nessun sistema di frode

Da napolipiu.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La richiesta di archiviazione è stata presentata per il direttore di gara coinvolto nell'inchiesta sugli arbitri, che non risulta coinvolto in alcun sistema di frode. La decisione riguarda il caso che ha coinvolto vari arbitri e ha avuto ripercussioni nel calcio italiano. La chiusura dell’indagine si è verificata a Milano, segnando un punto di svolta nel procedimento giudiziario. Nessun elemento ha confermato irregolarità o manipolazioni delle partite da parte degli arbitri coinvolti.

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Il Caso Arbitri si Chiude a Milano. MILANO (ITALPRESS) – Si segna un punto di svolta nel caso arbitri che ha scuotuto il mondo del calcio italiano. La Procura della Repubblica di Milano, guidata dal procuratore Marcello Viola, ha richiesto al Gip l’archiviazione del procedimento riguardante l’inchiesta che ha coinvolto figure di spicco nel panorama arbitrale, inclusa la figura dell’ex designatore Gianluca Rocchi. A seguito di quest’operazione, si attende ora il riscontro della Procura di Monza e delle autorità sportive. La questione ha toccato anche gli episodi di malfunzionamento nella sala Var, nota per le celebri “bussate”, che si è rivelata localizzata a Lissone. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Inchiesta arbitri, i pm chiedono l'archiviazione per Rocchi: «Singole interferenze ma non frode»

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