Inchiesta arbitri archiviata l’indagine su Rocchi per frode sportiva con l’Inter | Nessuna frode nelle designazioni
La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine per frode sportiva contro un ex arbitro, ritenendo che non siano stati trovati elementi che dimostrino un sistema volto a alterare gli esiti delle partite attraverso le designazioni arbitrarie. Secondo gli investigatori, non sono emersi segnali di una combine o di manipolazioni nelle nomine degli arbitri. L’inchiesta riguardava anche una presunta frode sportiva legata a una partita tra l’Inter e l’ex arbitro.
Secondo gli inquirenti, non sono emersi elementi tali da dimostrare l'esistenza di una combine o di un sistema finalizzato ad alterare l'esito delle gare attraverso le designazioni arbitrali La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'indagine per frode sportiva nei confronti dell'ex. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Inter.
Scandalo Arbitri: Rocchi, il VAR e l'ipotesi frode sportiva | Avv. Michele Allamprese
Notizie e thread social correlati
Rocchi indagato: inchiesta su designazioni e frode sportivaUn'indagine ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di un dirigente sportivo, nell'ambito di un procedimento che riguarda presunte...
VAR, indagine su Rocchi: si ipotizza frode sportiva e designazioni pilotateUn’indagine è in corso riguardo a un arbitro e alle sue decisioni durante le partite, con l’ipotesi di frode sportiva e di designazioni pilotate.
Temi più discussi: Inchiesta arbitri verso l'archiviazione, chiusura attesa entro fine luglio; Inchiesta arbitri verso l'archiviazione: le accuse, le partite, i nomi. Tutte le tappe dell'indagine; Inchiesta arbitri verso la stretta finale: le news; Rocchi interrogato cinque ore, inchiesta arbitri verso l'archiviazione?.
Inchiesta arbitri: archiviata anche la parte 231 che riguardava l'Inter in esclusione di reato presupposto. facebook
Inchiesta arbitri, la Procura chiede l'archiviazione per #Rocchi e #Inter: resta aperto il filone sul #VAR x.com
Inchiesta arbitri, la procura di Milano indaga l'Inter e la archivia: cosa cambia per RocchiLa procura di Milano mette un punto all'inchiesta sugli arbitri, si ricompatta - dopo le tensioni delle ultime settimane - e definisce i due filoni dell'indagine nata due estati fatta e diventata nota ... adnkronos.com
Pagina 1 | Inchiesta arbitri, chiesta l’archiviazione dopo le tensioni in Procura: cosa succede oraLa richiesta dei Pm per quanto riguarda il caso di 'Arbitropoli' che aveva visto anche il coinvolgimento dell'Inter ... tuttosport.com
Gli arbitri, l'Inter e la scaramanzia: perché il teorema dell'accusa si sta sgretolando reddit