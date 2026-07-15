La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine per frode sportiva contro un ex arbitro, ritenendo che non siano stati trovati elementi che dimostrino un sistema volto a alterare gli esiti delle partite attraverso le designazioni arbitrarie. Secondo gli investigatori, non sono emersi segnali di una combine o di manipolazioni nelle nomine degli arbitri. L’inchiesta riguardava anche una presunta frode sportiva legata a una partita tra l’Inter e l’ex arbitro.

Secondo gli inquirenti, non sono emersi elementi tali da dimostrare l'esistenza di una combine o di un sistema finalizzato ad alterare l'esito delle gare attraverso le designazioni arbitrali La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'indagine per frode sportiva nei confronti dell'ex. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta arbitri, archiviata l’indagine su Rocchi per frode sportiva con l’Inter: “Nessuna frode nelle designazioni”

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Scandalo Arbitri: Rocchi, il VAR e l'ipotesi frode sportiva | Avv. Michele Allamprese

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