Inchiesta arbitri archiviata l’indagine su Rocchi per frode sportiva con l’Inter | Nessuna frode nelle designazioni

Da ilgiornaleditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine per frode sportiva contro un ex arbitro, ritenendo che non siano stati trovati elementi che dimostrino un sistema volto a alterare gli esiti delle partite attraverso le designazioni arbitrarie. Secondo gli investigatori, non sono emersi segnali di una combine o di manipolazioni nelle nomine degli arbitri. L’inchiesta riguardava anche una presunta frode sportiva legata a una partita tra l’Inter e l’ex arbitro.

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Secondo gli inquirenti, non sono emersi elementi tali da dimostrare l'esistenza di una combine o di un sistema finalizzato ad alterare l'esito delle gare attraverso le designazioni arbitrali La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'indagine per frode sportiva nei confronti dell'ex. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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