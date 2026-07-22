L’incendio nell’azienda di un giovane agricoltore di Altamura Ieri
Un incendio ha coinvolto un’azienda agricola nella zona di Altamura, causando la distruzione di campi di grano, pascoli e raccolti. Coldiretti Puglia ha diffuso un comunicato in cui si evidenzia che il fuoco ha danneggiato vaste aree coltivate e compromesso le prospettive di produzione futura. L’incendio si è verificato ieri e ha interessato principalmente le colture di cereali e le aree di pascolo dell’azienda. Non sono stati segnalati feriti o danni ad altre strutture.
Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Campi di grano divorati dalle fiamme, raccolti distrutti, pascoli inceneriti e un futuro produttivo gravemente compromesso. È il drammatico bilancio denunciato da Coldiretti Puglia dopo il violento incendio che ha colpito un giovane allevatore di Altamura, nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, dove sono andati in fumo seminativi, pascoli e aree naturali, compromettendo l’attività aziendale e arrecando un gravissimo danno al patrimonio ambientale e alla biodiversità del territorio. A pagare il prezzo più alto dell’incendio divampato ieri nel Parco dell’Alta Murgia è un giovane... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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