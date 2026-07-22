L’incendio nell’azienda di un giovane agricoltore di Altamura Ieri

Notizia in breve

Un incendio ha coinvolto un’azienda agricola nella zona di Altamura, causando la distruzione di campi di grano, pascoli e raccolti. Coldiretti Puglia ha diffuso un comunicato in cui si evidenzia che il fuoco ha danneggiato vaste aree coltivate e compromesso le prospettive di produzione futura. L’incendio si è verificato ieri e ha interessato principalmente le colture di cereali e le aree di pascolo dell’azienda. Non sono stati segnalati feriti o danni ad altre strutture.