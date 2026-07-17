Colle incendio nell’azienda di smaltimento rifiuti

Un incendio è scoppiato nella serata di venerdì 17 luglio in un’azienda di smaltimento rifiuti situata a San Marziale, nel comune di Colle di Val d’Elsa. Le fiamme hanno interessato la struttura, senza segnalare al momento danni a persone o altre proprietà. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e accertare le cause dell’incendio. Non sono ancora disponibili dettagli sulle eventuali conseguenze ambientali o materiali.

Colle di Val d’Elsa (Siena), 17 luglio 2026 – Un incendio è divampato nella serata di venerdì 17 luglio nell’ azienda Rugi di San Marziale, nel territorio comunale di Colle di Val d’Elsa. Ancora da stabilire con esattezza cosa abbia preso fuoco. L’azienda si occupa di smaltimento rifiuti e rottami ferrosi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Presenti anche le forze dell’ordine e tutti gli enti competenti che stanno operando per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area. L’amministrazione comunale di Colle di Val d’Elsa fa sapere che la situazione viene costantemente monitorata e le operazioni sono in corso sotto il coordinamento delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Incendio all'azienda di smaltimento rifiuti ReLife di Salanetti

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