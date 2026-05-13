Incendio nell’azienda di vernici Ricoverato un operaio di 60 anni

Un incendio si è sviluppato in un reparto di un’azienda chimica a Pogliano Milanese, provocando una grossa colonna di fumo nero visibile a distanza. Un operaio di 60 anni è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incendio.

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Fiamme, una colonna di fumo nero all’interno di un reparto della azienda chimica Marbo Italia di Pogliano Milanese. E attimi di paura. Ma per fortuna nessuna grave conseguenza per i dipendenti. È successo ieri mattina pochi minuti prima delle 10.30. Secondo quanto ricostruito un principio di incendio si è sviluppato da un macchinario durante il ciclo di lavorazione probabilmente a causa di un malfunzionamento o di un problema tecnico. Fortunatamente le fiamme sono rimaste circoscritte senza estendersi in altre aree dell’azienda. Un operaio di 60 anni che si trovava accanto al macchinario è rimasto coinvolto, le sue condizioni non sono gravi, dopo le prime cure mediche da parte dell’equipe sanitaria è stato accompagnato in con un codice giallo all’ospedale di Legnano con ferite lievi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio nell’azienda di vernici. Ricoverato un operaio di 60 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Incendio in una ditta di vernici del Milanese: ferito un operaio Incendio in una ditta di vernici a Pogliano Milanese: un operaio in ospedalePogliano Milanese (Milano), 12 maggio 2026 – Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina, pochi minuti prima delle 10. Argomenti più discussi: Incendio nell’azienda di vernici. Ricoverato un operaio di 60 anni; Incendio in una ditta di vernici del Milanese: ferito un operaio; Lucca, incendio all’agricola Boschi di Lammari: cosa sta emergendo dopo le fiamme – Il titolare: C’è qualcosa che non mi convince; In fiamme azienda Boschi a Lammari -. Dalle 3.00 di stanotte ben sette squadre dei Vigili del fuoco, per un totale di 20 uomini, hanno operato nell’area dell’azienda Orto Imballaggi sulla Santa Croce- #Comiso per un gravissimo incendio, la cui origine è da accertare. x.com Cambiare lavoro in un momento critico per l'azienda reddit Principio di incendio in una ditta a Pogliano Milanese: un operaio soccorsoLe fiamme si sono sviluppate in un macchinario dell’azienda chimica di via Torquato Tasso. Sul posto vigili del fuoco, Ats e Polizia Locale ... legnanonews.com