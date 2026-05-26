Guasto alla rete elettrica | chiusa la provinciale del Tono a Faro Superiore

Da messinatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una strada provinciale a Faro Superiore è stata chiusa al traffico a causa di un guasto alla rete elettrica. La chiusura interessa il tratto tra il chilometro 3+200 e il chilometro 3+300 lungo via Regina Elena. La decisione è stata presa dalla Città Metropolitana di Messina, che ha deciso di sospendere temporaneamente la circolazione in quella porzione di strada. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di riapertura.

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La Città Metropolitana di Messina ha disposto la temporanea chiusura al traffico della strada provinciale 49 del Tono, nel tratto compreso tra il chilometro 3+200 e il chilometro 3+300, lungo via Regina Elena, nel centro abitato di Faro Superiore.Il provvedimento è stato adottato per consentire. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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