Un caccia F-16 ucraino ha abbattuto un Su-35 russo durante uno scontro aereo. L’incidente è avvenuto nei cieli di Kursk, con il velivolo ucraino che ha colpito l’aereo russo in combattimento. L’evento si è verificato in un contesto di tensione tra le due parti, senza ulteriori dettagli sui momenti dello scontro o sulle circostanze precise.

Un F-16 Fighting Falcon, venerabile caccia di fabbricazione statunitense in forza all’Aeronautica Militare ucraina, ha abbattuto un moderno caccia russo Su-35 Flanker-E in un combattimento aereo. La conferma “ ufficiale ” è arrivata dal generale Dan Caine, Capo di Stato Maggiore Congiunto degli Stati Uniti, che ha riportato l’informazione durante un’udienza al Senato. Secondo quanto affermato da un alto ufficiale delle Forze armate americane, uno dei caccia F-16 che sono entrati a far parte della flotta ucraina nel 2024 ha ottenuto il suo primo abbattimento in un combattimento aria-aria, abbattendo un moderno caccia russo in quella che gli analisti militari hanno definito un’ imboscata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’imboscata nei cieli di Kursk: così un F-16 ucraino ha abbattuto il Su-35 russo

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