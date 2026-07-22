Un caccia F-16 ucraino ha abbattuto per la prima volta un jet russo durante un duello aereo. L'evento è stato annunciato dal presidente del Joint Chiefs of Staff degli Stati Uniti in un'udienza davanti alla Commissione per gli stanziamenti del Senato. Il velivolo russo abbattuto è un Sukhoi Su-35S di generazione 4++.

Kiev, 22 luglio 2026 - Un caccia F-16 ucraino per la prima volta ha abbattuto in un duello aereo un jet russo da combattimento. Lo ha svelato ieri il generale americano John Caine, presidente del Joint Chiefs of Staff statunitense, durante un'audizione davanti alla Commissione per gli stanziamenti del Senato statunitense. Il duello aereo l’8 luglio. L’Ukrinform ha confermato che l'Aeronautica militare ucraina aveva annunciato di aver distrutto un altro caccia russo Su-35 l’8 luglio, ma il generale non ha specificato l’episodio “recente”. Secondo defenseromania.ro Cane ha citato proprio quell’episodio: "Vorrei sottolineare l'incredibile lavoro che la base industriale ucraina sta svolgendo nell'espansione delle proprie capacità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - F-16 ucraino abbatte per la prima volta un super jet russo in un duello aereo. “Distrutto un caccia Sukhoi Su-35S di generazione 4++”

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For the First Time, a US F-35 Fighter Jet Shoots Down a Russian SU-57 Fighter Jet | ARMA3

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