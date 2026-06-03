Un pilota statunitense dell’F-15E Strike Eagle, noto come “DUDE44”, è stato abbattuto due volte in un mese sui cieli dell’Iran. La prima volta è avvenuta durante un’operazione in Kuwait, quando il suo caccia è stato colpito da fuoco amico, causando la perdita dell’aereo. La seconda volta, il pilota è stato abbattuto nuovamente in Iran, in circostanze non specificate.

: Il pilota Usa si sarebbe eiettato da due F-15E durante Epic Fury, tra un caso di fuoco amico e un missile nei cieli iraniani Il pilota dell'F-15E Strike Eagle abbattuto sull'Iran era già stato abbattuto su uno dei tre caccia caduti nei cieli del Kuwait per singolare caso di “fuoco amico” nei primi giorni dell’operazione Epic Fury. Così, il colonnello che svolgeva il ruolo di ufficiale addetto ai sistemi d'arma si è trovato a lanciarsi due volte in poco più di un mese di operazioni di combattimento nel Golfo. La notizia è stata riportata ieri dal portale The High Side, che ha citato funzionari dell’US Air Force, e confermata da CBS News, che ha citato a sua volta due fonti a conoscenza dei fatti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Abbattuto due volte in un mese: il caso incredibile del colonnello “DUDE44”, il pilota Usa nei cieli dell’Iran

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