The Comedy Club Night il 24 giugno al Castello Sforzesco le stelle della stand-up comedy
Il 24 giugno al Castello Sforzesco di Milano si svolgerà la serata dedicata alla stand-up comedy, con protagonisti alcuni dei comici più noti del settore. L’evento prevede esibizioni dal vivo e sarà accessibile al pubblico. L’organizzazione ha comunicato che l’ingresso sarà gratuito e che l’evento si svolgerà anche in caso di pioggia. La serata avrà inizio alle 20:00 e si concluderà intorno alle 23:00.
Milano, 4 giugno 2026 – A Milano appuntamento con la stand-up comedy, uno dei generi di intrattenimento più apprezzati degli ultimi anni. In città mercoledì 24 giugno si terrà un evento dedicato a questa forma di show, in uno dei luoghi più iconici del capoluogo meneghino. I comici di THE COMEDY CLUB daranno vita a una grande collettiva di stand-up comedy (organizzata con Santeria) sul palco del Castello Sforzesco. Una line up speciale che vede alternarsi sul palco alcuni tra i nomi più importanti della scena comica contemporanea, insieme alle migliori nuove leve del panorama: Stefano Rapone, Daniele Tinti, Francesco Fanucchi, Fill Pill, Martina Catuzzi, Sandro Cappai, Sandro Canori e Pietro Sparacino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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