the comedy club night il 24 giugno al castello sforzesco le stelle della stand up comedy

Notizia in breve

Il 24 giugno al Castello Sforzesco di Milano si svolgerà la serata dedicata alla stand-up comedy, con protagonisti alcuni dei comici più noti del settore. L’evento prevede esibizioni dal vivo e sarà accessibile al pubblico. L’organizzazione ha comunicato che l’ingresso sarà gratuito e che l’evento si svolgerà anche in caso di pioggia. La serata avrà inizio alle 20:00 e si concluderà intorno alle 23:00.