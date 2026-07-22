L’Idf arretra in Libano ma alza il muro a Gaza La Striscia divisa

Da ilgiornale.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’esercito israeliano ha costruito un muro di terra lungo il confine di Gaza, dividendo la Striscia in due parti. La barriera separa la zona già sotto controllo militare israeliano, che copre oltre il 50% del territorio, dal resto dell’enclave palestinese. Nel frattempo, l’IDF ha ritirato le sue forze dal Libano.

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Un muro fatto di terra. Per separare quel 50% e oltre della Striscia di Gaza che è già sotto il controllo dell’esercito israeliano dal resto del territorio dell’enclave palestinese. La divisione di Gaza in due è ormai quasi realtà. Proprio mentre le Forze Armate d’Israele (Idf) avviano il ritiro dal Sud del Libano e danno il via, fra spari e tensioni, alle «zone pilota» in cui l’esercito libanese assumerà ufficialmente e gradualmente il controllo della sicurezza, una lunga barriera di terra è in corso di edificazione da mesi nella Striscia di Gaza con l’obiettivo dichiarato di Tel Aviv di prevenire le infiltrazioni e proteggere le truppe e le comunità israeliane nei pressi di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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