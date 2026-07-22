Un muro fatto di terra. Per separare quel 50% e oltre della Striscia di Gaza che è già sotto il controllo dell’esercito israeliano dal resto del territorio dell’enclave palestinese. La divisione di Gaza in due è ormai quasi realtà. Proprio mentre le Forze Armate d’Israele (Idf) avviano il ritiro dal Sud del Libano e danno il via, fra spari e tensioni, alle «zone pilota» in cui l’esercito libanese assumerà ufficialmente e gradualmente il controllo della sicurezza, una lunga barriera di terra è in corso di edificazione da mesi nella Striscia di Gaza con l’obiettivo dichiarato di Tel Aviv di prevenire le infiltrazioni e proteggere le truppe e le comunità israeliane nei pressi di Gaza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - L’Idf arretra in Libano ma alza il muro a Gaza. "La Striscia divisa"

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