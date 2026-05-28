Gaza Netanyahu e l’ordine alle Idf | Prendere il controllo del 70% della Striscia

Il premier israeliano ha ordinato alle forze armate di prendere il controllo del 70% della Striscia di Gaza. Questa decisione contrasta con gli accordi di cessate il fuoco in vigore da ottobre. L’ordine è stato comunicato come parte di una strategia militare in corso. La mossa riguarda principalmente aree della Striscia controllate precedentemente da gruppi armati. La decisione di Netanyahu segna un cambiamento rispetto agli impegni di mantenere la tregua.

(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato alle forze armate di prendere il controllo del 70% della Striscia di Gaza, in contrasto con quanto previsto dagli accordi di cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre. "Stiamo attualmente soffocando Hamas. Controlliamo ora il 60% del territorio della Striscia. Eravamo al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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'Hell To Rain Anytime': Iran Readies Surprise Missile Storm For Israel Tel Aviv In Panic

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