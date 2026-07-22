Licenziato perché rifiuta di lavorare il sabato | tribunale lo reintegra

Quaranta ore a settimana, distribuite dal lunedì al venerdì. È quanto previsto dal contratto a tempo indeterminato che un lavoratore ha firmato lo scorso aprile per l’incarico di manovale edile. Ma dopo solo un mese dall’agognato traguardo, è stato licenziato dal suo datore di lavoro. “Qui comando io, qui il sabato si lavora. Tu non sei venuto sabato al lavoro, per me è finita. Non c’è più contratto, ti ho fatto fare il licenziamento”, sono le parole pronunciate dal titolare dell’impresa edile catturate in una registrazione, che è finita negli atti del procedimento al Tribunale civile di Firenze contro il licenziamento del giovane manovale. La vicenda viene ricostruita dal quotidiano La Nazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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LICENZIATO perché RIFIUTA di LAVORARE il sabato. Il giudice lo REINTEGRA e condanna lazienda

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