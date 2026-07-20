Un lavoratore ha firmato un contratto da manovale edile a tempo indeterminato, con un orario di 40 ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì e due cantieri da coprire, uno nel fiorentino e uno a Pistoia. Dopo aver rifiutato di lavorare il sabato, è stato licenziato dopo un mese. Il giudice ha successivamente disposto il suo reintegro nel posto di lavoro.

Ha firmato il contratto da manovale edile a tempo indeterminato, con quaranta ore settimanali di lavoro distribuite dal lunedì al venerdì, e due cantieri da coprire, uno nel fiorentino e uno a Pistoia, a inizio aprile. Un traguardo non scontato per un giovane, visti i tempi che corrono. Peccato che quel posto di lavoro è durato appena un mese. Nemmeno il tempo di ambientarsi, che gli è stata infatti recapitata una lettera di licenziamento dal suo capo. Perché? Il giovane fiorentino, si legge nella sentenza del tribunale civile di Firenze, avrebbe rifiutato di lavorare il sabato, in quanto giornata non compresa nell’orario contrattuale. "Un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifiuta di lavorare il sabato. Licenziato dopo un mese. Ma il giudice lo reintegra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Racist Cop Detains Elderly Black Man Fixing Fence — Hes a Retired Marine Gunny, Fired

Notizie e thread social correlati

Treviso, licenziato dalla Cgil per una lettera anonima sui doppi stipendi nel sindacato ma il giudice lo reintegra: «Illegittimo, è ritorsione»Un uomo licenziato dalla Cgil di Treviso dopo aver inviato una lettera anonima sui doppi stipendi nel sindacato è stato reintegrato dal giudice del...

Licenziato per una sigaretta durante il turno di lavoro, il giudice lo reintegra: «Provvedimento sproporzionato»Un dipendente licenziato per aver fumato una sigaretta durante il turno di lavoro è stato reintegrato dal Tribunale di Lecce.

Argomenti più discussi: Rifiuta di lavorare il sabato. Licenziato dopo un mese. Ma il giudice lo reintegra; Monza, si rifiuta di scaricare la cartella clinica online e dà in escandescenze al pronto soccorso; Si rifiuta di lasciare il bar e viene trovato con un coltello: denunciato un 21enne padovano; È un falso storico, non remerò mai: il tifoso immobile in mezzo ai norvegesi, si rifiuta di fare la Viking Row ai Mondiali.

Il West Ham United rifiuta l'offerta di 10 milioni di euro della #Lazio per Aaron #WanBissaka. @transferfeedcom x.com

Ho rifiutato un'offerta di Bending Spoons 2 anni fa. Ora ci sto ripensando. Qualcuno ha avuto un'esperienza simile? reddit