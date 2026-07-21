Un lavoratore licenziato per aver rifiutato di lavorare il sabato è stato reintegrato dal tribunale. Il contratto a tempo indeterminato firmato lo scorso aprile prevedeva un orario di quaranta ore settimanali distribuite dal lunedì al venerdì. La decisione giudiziaria ha riconosciuto che il rifiuto di lavorare nel giorno aggiuntivo non costituisce motivo di licenziamento, considerando che l’orario stabilito non includeva il lavoro nel sabato.

Quaranta ore a settimana, distribuite dal lunedì al venerdì. È quanto previsto dal contratto a tempo indeterminato che un lavoratore ha firmato lo scorso aprile per l'incarico di manovale edile. Ma dopo solo un mese dall'agognato traguardo, è stato licenziato dal suo datore di lavoro. "Qui comando io, qui il sabato si lavora. Tu non sei venuto sabato al lavoro, per me è finita. Non c'è più contratto, ti ho fatto fare il licenziamento", sono le parole pronunciate dal titolare dell'impresa edile catturate in una registrazione, che è finita negli atti del procedimento al Tribunale civile di Firenze contro il licenziamento del giovane manovale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Licenziato perché rifiuta di lavorare il sabato: il tribunale gli dà ragione e lo reintegra

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LICENZIATO perché RIFIUTA di LAVORARE il sabato. Il giudice lo REINTEGRA e condanna lazienda

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