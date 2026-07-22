Licenzia due collaboratori senza giusta causa Ilaria Salis condannata

Notizia in breve

Ilaria Salis è stata condannata per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa. La decisione è stata presa da un tribunale, che ha stabilito la responsabilità dell’eurodeputata in questa vicenda. La condanna arriva dopo che si sono verificati i licenziamenti, considerati ingiustificati dalla corte. La vicenda riguarda un episodio interno alla sua organizzazione, senza coinvolgimento di altri soggetti esterni. La sentenza è definitiva e non sono state presentate impugnazioni.