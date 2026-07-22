Licenzia due collaboratori senza giusta causa Ilaria Salis condannata
Ilaria Salis è stata condannata per aver licenziato due collaboratori senza giusta causa. La decisione è stata presa da un tribunale, che ha stabilito la responsabilità dell’eurodeputata in questa vicenda. La condanna arriva dopo che si sono verificati i licenziamenti, considerati ingiustificati dalla corte. La vicenda riguarda un episodio interno alla sua organizzazione, senza coinvolgimento di altri soggetti esterni. La sentenza è definitiva e non sono state presentate impugnazioni.
Non stiamo parlando di un imprenditore senza scrupoli ma della paladina di Avs, Ilaria Salis. E, ironia della sorte, a far tornare nei guai l’eurodeputata è stato ancora una volta un “problema di casa”. Proprio l’assenza di una residenza costa, infatti, all’europarlamentare, contumace per l’intero procedimento, una condanna a oltre 300mila euro. E’ quanto stabilito dal giudice Franco Caroleo del Tribunale di Milano – sezione Lavoro con una sentenza – in possesso dell’Adnkronos – che accoglie le richieste di due ex collaboratori assistiti dagli avvocati Francesca Verdura, Tiziana Laratta e Sergio Romanotto, i quali hanno cercato invano di notificare il ricorso introduttivo del giudizio all’indirizzo ufficiale di residenza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Dario Carotenuto M5S Venerdì 21 Marzo 2025 ore 09:30 Interpellanza su lavoratori TEMI SPA
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