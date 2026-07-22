Dodici racconti senza retorica né morale, con protagonisti gli ultimi, sono al centro del nuovo libro di Gianluca Cicinelli. Il giornalista e scrittore romano, nato nel 1962, propone una raccolta che si concentra su storie di personaggi marginali, senza giudizi. Il volume, intitolato ‘THC. Storie di tetraidrocannabinolo’, si compone di narrazioni brevi e dirette, prive di elementi di fiction o inventati.

Dodici racconti, senza retorica e senza morale, che hanno per protagonisti gli ultimi. Gianluca Cicinelli, giornalista e scrittore nato a Roma nel 1962, nel suo secondo libro ‘THC. Storie di tetraidrocannabinolo’ mette al centro persone dimenticate da (quasi) tutti, in cerca di se stesse e di uno scopo, capaci però di “ trasformare il disastro in aneddoto e di riderci su”. Il tetraidrocannabinolo fa da ‘lente’. Il tetraidrocannabinolo non è il tema o il centro dell’opera, bensì ‘la lente’ attraverso cui i personaggi delle sue storie si muovono e agiscono. “ Io sto con i perdenti proprio come impostazione, viva coloro che si fermano e non rinunciano a essere umani solo perché prendono botte e schiaffi dalla vita – racconta l’autore – Tutti i personaggi cercano un senso anche se non lo trovano, trasformano il disastro in aneddoto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libri, ‘THC. Storie di tetraidrocannabinolo’: Cicinelli mette al centro gli ultimi in 12 racconti

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