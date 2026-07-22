L'Hellas Verona ha vinto 2-1 contro la Virtus Verona in una partita amichevole a Folgaria. La Virtus Verona, che quest'anno giocherà in serie D dopo otto stagioni in serie C, ha segnato un gol nel secondo tempo. La squadra di casa ha subito alcune difficoltà ma è riuscita a mantenere il risultato fino alla fine. La partita ha visto entrambe le formazioni impegnate in fase di preparazione atletica per la nuova stagione.

Seconda amichevole di stagione del Verona, che a Folgaria supera non senza fatica per 2-1 la Virtus Verona, che quest'anno giocherà in serie D dopo 8 stagioni in C. Al 21' è Harroui ad aprire le marcature sottoporta sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La gara prosegue con un Hellas sempre avanti ma impreciso, la Virtus si difende ma manovra anche in attacco. Al 36' Oyegoke chiede di uscire per una noia muscolare, entra Calabrese. È il 42' quando Bernede raddoppia di testa su assist di Harroui da punizione sulla trequarti. Il primo tempo si chiude sul 2-0. Nella ripresa è la Virtus più propositiva: la squadra di Fresco va vicino al gol in tre occasioni, per poi trovare la rete con Ferraj dal limite: decisiva una papera clamorosa di Perilli. 🔗 Leggi su Hellas1903.it

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© Hellas1903.it - L'Hellas soffre ma vince: 2-1 alla Virtus Verona nel test di Folgaria

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