Il presidente del fondo che gestisce il club di Verona ha ammesso gli errori compiuti, riconoscendo di aver privilegiato l'11 titolare piuttosto che la rosa completa. Ha inoltre commentato la situazione del club, affermando che i conti sono in ordine e che l’obiettivo è tornare subito in Serie A. Ha concluso sottolineando che la squadra è più forte di prima e ha chiesto scusa ai tifosi per la retrocessione.

Ci sono momenti in cui la classifica emette il suo verdetto e non ci sono appelli. Nel caso dell’Hellas Verona la sentenza della stagione 202526 è la retrocessione in Serie B. Christian Puscasiu, presidente del fondo Presidio che controlla il club scaligero, non si sottrae e non distribuisce responsabilità su allenatori o giocatori. Parte da sé. “Prima di tutto, voglio ringraziare i tifosi e la città di Verona – ha detto in un’intervista pubblicata sul sito della società - siamo altrettanto delusi dai risultati di questa stagione. Alla fine, come proprietà, siamo responsabili di questi risultati”. Una premessa che vale più di qualsiasi analisi tecnica.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verona, Puscasiu e le scuse ai tifosi: "L'Hellas in B è colpa nostra. Ma siamo più forti di prima"

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