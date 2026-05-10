Nel campionato di Serie A, il Verona e il Como si sono affrontati in una sfida che si è conclusa con un risultato di 1-0 a favore dei lombardi. Il Como ha ottenuto la vittoria nonostante le difficoltà in campo, mentre una rete dell'Hellas è stata annullata. La partita ha richiesto molto sforzo da parte dei lariani, che sono riusciti a portare a casa i tre punti.

Servivano tre punti e il Como se li è presi con una partita fatta di sofferenza. Lo 0-1 rifilato all’ Hellas nella 36esima giornata di Serie A permette a Cesc Fabregas e ai suoi uomini di uscire dal Bentegodi di Verona con la certezza di essere qualificati a una delle Coppe europee della prossima stagione. Sono 65 i punti in classifica, quinti dietro al Milan, che giocherà alle 20.45, e alla Roma, che sarà in campo alle 18. Quando mancano due giornate alla fine del campionato, il Como deve solo capire in quale torneo internazionale giocherà dalla fine di agosto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hellas Verona FC (@hellasveronafc) Il film della partita.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, Verona-Como 0-1: i lariani soffrono, ma non steccano. Annullata una rete all’Hellas

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hellas Verona vs Como, trentaseiesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentaseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026.

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Como vince a Verona, decide una rete di Douvikasdi Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova...

Argomenti più discussi: Hellas Verona Como in tv e streaming: dove vedere la partita; Verona-Como: probabili formazioni e statistiche; Hellas Verona - Como, le probabili formazioni | In dubbio Al-Musrati; Probabili formazioni Verona-Como, chi gioca titolare? Le ultime news su Bernede, Harroui, Douvikas e Baturina.