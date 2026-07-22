Un hacker si è infiltrato in redazione, controllando webcam, microfono e posta elettronica, senza curarsi della grammatica. Ha richiesto 950 euro in Bitcoin, dopo aver compromesso i dispositivi. La truffa si inserisce tra comunicati, segnalazioni e inviti vari, ma questa volta ha preso di mira la redazione con una richiesta di riscatto. Nessuna informazione sulle conseguenze immediate o sui dati compromessi.

Ogni tanto in redazione arrivano comunicati stampa, segnalazioni, proteste e inviti alle sagre. Poi arriva anche l’hacker professionista, quello che controlla webcam, microfono, posta elettronica e probabilmente pure il frigorifero, ma ha urgente bisogno di 950 euro in Bitcoin. La mail ricevuta dall’Ortica appartiene con ogni probabilità a una nota campagna di sextortion: minacce molto dettagliate, prove inesistenti e un conto alla rovescia pensato per impedire alla vittima di riflettere. Il sistema è semplice: più il messaggio è imbarazzante, meno il destinatario dovrebbe avere voglia di parlarne. Ed è proprio sul silenzio che prospera la truffa “Ehilà! Sono un hacker professionista”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - L’hacker guarda tutto, tranne la grammatica: la truffa porno arriva anche in redazione

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