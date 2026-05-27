OnlyFans la creator Luiza Munteanu racconta | La Gdf in casa mia per la tassa etica mi hanno chiesto quanti miei contenuti fossero porno Ma cos’è porno?

La Guardia di Finanza si è presentata nell’abitazione di una creator di contenuti su OnlyFans per un controllo legato alla tassa etica. Durante l’ispezione, le è stato chiesto quanti dei suoi contenuti fossero considerati pornografici. La creator ha commentato: «Ma cos’è pornografico?» e ha riferito che OnlyFans le ha concesso tempo per dedicarsi anche alla divulgazione scientifica e all’attivismo.

«OnlyFans mi ha dato tempo. Tempo per vivere, per fare divulgazione scientifica e per occuparmi di attivismo» racconta Luiza Munteanu, creator su OnlyFans e divulgatrice per l’avvocato dell’atomo e coscienza di genere. Laureata in mediazione linguistica, per l’ avvocato dell’atomo si occupa di divulgazione scientifica creando contenuti in cui traduce la complessità dell’ingegneria nucleare, mentre con coscienza di genere sensibilizza su temi legati alla parità di genere. «Lavoro da quando avevo 17 anni, ma mi sono sempre sentita stretta nel lavoro da dipendente». Prima ha lavorato in una multinazionale della consulenza, ma racconta di aver sempre vissuto con sofferenza il lavoro subordinato e per questo ha deciso di iniziare a lavorare online come creator indipendente. 🔗 Leggi su Open.online

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Stop tassa etica: cosa sta succedendo davvero (e come firmare) | Luiza Mun -NICETOMETYU

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