Guarda film porno a tutto volume | vicini in fuga e 62enne a processo per stalking

Un uomo di 62 anni è stato portato in tribunale con l’accusa di stalking dopo aver disturbato vicini con film porno a tutto volume, che facevano vibrare le pareti, e con urla e insulti continui. I vicini hanno riferito di aver subito disturbi a qualsiasi ora, giorno e notte. La polizia ha raccolto le testimonianze e avviato un procedimento legale per comportamenti molesti e molestie ripetute.

Film porno a tutto volume, tanto alto da far vibrare le pareti, e poi urla e insulti a ogni ora del giorno e della notte. È quanto hanno dovuto sopportare per mesi i residenti di un condominio di Gubbio, dove un uomo di 62 anni è finito a processo con l'accusa di stalking nei confronti dei vicini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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