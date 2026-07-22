Sarah Palfrader ha completato un’epica sfida in bicicletta, salendo 15 volte ai laghi di Cancano. L’obiettivo era raccogliere fondi per l’ospedale Morelli. Al traguardo di Cancano, ha incontrato gli olimpionici del ghiaccio, condividendo la fatica di questa impresa. La pedalata ha attirato l’attenzione di molti, con il coinvolgimento di appassionati e volontari. La manifestazione si è conclusa con la consegna dei fondi raccolti.

Sarah Palfrader ha un cuore d’oro: sale in bicicletta 15 volte ai laghi di Cancano per una raccolta fondi in favore dell’ospedale Morelli. Ormai quello organizzato dalla ex ciclista bormina (ex in questo caso è riduttivo, perché chi riesce a centrare queste imprese non è di certo in "pensione" agonistica) sta diventando un appuntamento fisso dell’estate dell’alta Valtellina e un’occasione per raccogliere fondi in favore di un obiettivo nobile e concreto. L’Everesting "di Sara", l’impresa che prevede l’ascesa di una salita per il numero di volte necessarie a raggiungere gli 8.848 metri (dislivello) della montagna più alta della terra, quest’anno, dopo due annate nelle quali è salita allo Stelvio, prevedeva di scalare per 15 volte la salita dei Laghi di Cancano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Everesting di Sarah per la vita. Palfrader al traguardo di Cancano con gli olimpionici del ghiaccio

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