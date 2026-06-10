Durante il Tribeca Festival, Sarah Pidgeon ha partecipato a una cena organizzata da Chanel dedicata all'arte del minimalismo. In questa occasione, ha ricordato un vestito indossato da Carolyn Bessette Kennedy, sottolineando la sua eleganza semplice e raffinata. La serata ha visto la partecipazione di vari artisti e rappresentanti del settore, con un focus sulla moda e lo stile minimalista. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo ad altri dettagli dell’evento.

New York respira piano quando cala la sera. Nel pieno del Tribeca Festival, Sarah Pidgeon attraversa la città con un’immagine fissa in mente: un vestito essenziale, una linea netta, il fantasma elegante di Carolyn Bessette Kennedy. E invita ELLE a seguirla dentro la magia discreta della Chanel Artists Dinner. C’è un’energia diversa quando l’abito non vuole gridare. L’attrice, che molti hanno scoperto in serie come The Wilds, arriva alla cena che la maison dedica agli artisti del festival. Lo fa con calma. Osserva. Saluta. Lascia che la luce di New York faccia il resto. La Artists Dinner di Chanel è un rito di inizio estate. Riunisce registi, interpreti, curatori e pittori. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Sarah Pidgeon e il suo Ricordo Indimenticabile del Vestito Chanel di Carolyn Bessette Kennedy: Un Viaggio al Festival degli Artisti di Tribeca con ELLE

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