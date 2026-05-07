In un'area a poca distanza dal mare, sei etichette di rosato naturale provenienti da diverse regioni mediterranee sono state degustate durante un evento a Calci. Le differenze nei profili gustativi tra vini provenienti dalla Spagna e dalla Grecia sono state messe in evidenza attraverso assaggi diretti. Il rosato, spesso considerato meno prestigioso rispetto ad altri vini, continua a ricevere scarsa attenzione dalla critica specializzata, nonostante la crescente popolarità tra gli appassionati.

? Cosa scoprirai Come cambiano i sapori tra Spagna e Grecia con i vini naturali?. Perché il rosato è stato spesso sottovalutato dalla critica vinicola?. Chi guiderà l'analisi tecnica tra le sei etichette mediterranee?. Dove si può prenotare per scoprire la vera identità del rosato?.? In Breve Degustazione di sei etichette spagnole e greche presso la Fattoria San Vito di Calci.. Costo di 40 euro con prenotazione via email o WhatsApp al numero 353.4627989.. Esperto Matteo Gallello, cofondatore di Verticale e Bromio, guida il percorso sensoriale.. Evento martedì 19 maggio alle ore 19.00 focalizzato sulla viticoltura naturale mediterranea.. Martedì 19 maggio alle ore 19.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viaggio nei rosati naturali: 6 etichette mediterranee a Calci

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