L’estate di vip tra Monopoli, Fasano e Ostuni si concentra su mare, masserie e vicoli. Anna Pepe, Tony Effe con Giulia De Lellis, Bianca Atzei e Marina Di Guardo sono stati avvistati in diverse località pugliesi. La vacanza coinvolge artisti, influencer e una scrittrice nota per essere madre delle sorelle Ferragni. Nessuna altra informazione sui dettagli o le attività svolte durante il soggiorno.

Vacanze in Puglia, tra Monopoli, Fasano e Ostuni, per Anna Pepe, Tony Effe con Giulia De Lellis, Bianca Atzei e Marina Di Guardo. Cantanti, influencer e la scrittrice, mamma delle sorelle Ferragni. Chi per svago, chi per lavoro, hanno scelto la Puglia. A inizio luglio, al Capitolo di Monopoli, nella cornice di Sabbiadoro Luxury Beach, location nota per l’esclusività e scelta per le vacanze anche da vip di calibro nazionale e internazionale, erano stati avvistati Alberto Matano e Rocio Muñoz Morales. Il conduttore, da anni alla guida de «La vita in diretta», e l'attrice madrilena sono stati i protagonisti dell'appuntamento della rassegna «LibriAmo tra gli ulivi», promossa dal Mondadori Point di Fasano. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - L'estate vip di Tony Effe, Marina Di Guardo, Bianca Atzei e Anna Pepe passa per la Puglia: eccoli in cerca di relax tra mare, masserie e vicoli

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