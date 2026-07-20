Giulia De Lellis e Tony Effe sono stati visti al mare con la loro figlia Priscilla durante l’estate 2026. La coppia ha trascorso alcune giornate in famiglia, facendo passeggiate in bicicletta, coccolando la bambina e mostrando anche gli addominali. Le uscite si sono svolte in modo discreto, senza altri dettagli pubblici o dichiarazioni ufficiali. La presenza della famiglia è stata documentata da alcuni scatti fotografici non ufficiali.

L’influencer e il trapper si concedono giornate di tranquillità in riva al mare nell’estate 2026, vivendo il tempo libero da genitori insieme alla figlia Priscilla. Estate all’insegna della famiglia per Giulia De Lellis e Tony Effe, che in questi giorni si stanno godendo momenti di relax al m. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Giulia De Lellis e Tony Effe al mare con la figlia Priscilla, un'estate 2026 in famiglia tra bici, coccole e addominali

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Tony Effe e Giulia De Lellis, il battesimo della figlia Priscilla con la benedizione del Papa

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