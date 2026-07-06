Da Polignano a Fasano la Puglia diventa il salotto dei vip | Mara Venier Alberto Matano Iva Zanicchi e Serginho tra festival in piazza masserie di lusso e serate mondane
Da Polignano a Fasano, la costa pugliese si anima con eventi e incontri di personaggi noti. Tra festival in piazza, masserie di lusso e serate esclusive, diverse celebrità sono state viste frequentare queste zone. La zona, che include anche Monopoli, si conferma come meta preferita per incontri pubblici e momenti di relax di personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport.
Tra eventi di piazza e relax esclusivo, la fascia costiera che va da Polignano a Mare a Fasano, passando per Monopoli, si conferma una delle mete più amate dai protagonisti della televisione, della musica e dello sport. Il cuore pulsante dell'intrattenimento ieri è stata Piazza Ciaia a Fasano, palcoscenico della quarta edizione del festival "I migliori anni". A condurre la serata, la signora della domenica italiana, Mara Venier, che già dai giorni scorsi ha raccontato sui social la bellezza di questa terra, documentando il suo soggiorno alla Masseria San Francesco di Savelletri, un boutique resort immerso tra ulivi... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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