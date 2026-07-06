Da Polignano a Fasano la Puglia diventa il salotto dei vip | Mara Venier Alberto Matano Iva Zanicchi e Serginho tra festival in piazza masserie di lusso e serate mondane

Notizia in breve

Da Polignano a Fasano, la costa pugliese si anima con eventi e incontri di personaggi noti. Tra festival in piazza, masserie di lusso e serate esclusive, diverse celebrità sono state viste frequentare queste zone. La zona, che include anche Monopoli, si conferma come meta preferita per incontri pubblici e momenti di relax di personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport.