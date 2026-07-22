Le Journées Particulières di LVMH consentono di visitare gli atelier e osservare da vicino i processi di produzione di borse, scarpe e occhiali. Durante l’evento, i visitatori possono assistere alla lavorazione manuale e ai dettagli delle creazioni di alta gamma. L’iniziativa apre le porte ai luoghi normalmente non accessibili al pubblico, offrendo uno sguardo sui mestieri del settore del lusso e della moda. Le visite si svolgono in diversi atelier, con appuntamenti programmati e accesso limitato.

C'è un desiderio che accomuna praticamente tutti gli appassionati di moda e lusso: vedere cosa succede dietro le quinte. Entrare in un atelier, osservare una borsa prendere forma, assistere ai gesti precisi di chi realizza una scarpa o monta a mano una montatura per un paio di occhiali. È proprio da questo desiderio che nascono Les Journées Particulières, l'iniziativa con cui, dal 2011, LVMH apre eccezionalmente le porte delle proprie maison ad appassionati e semplici curiosi. «Tutti vogliono entrare nel backstage», ha sintetizzato Antoine Arnault, responsabile Immagine e Ambiente di LVMH, durante la presentazione dell'evento a Milano. Ed è difficile dargli torto. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Les Journées Particulières di LVMH aprono le porte del lusso. E quelle dei mestieri del futuro

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