Antoine Arnault ha annunciato il programma dell’edizione 2026 di Les Journées Particulières. L’ultima edizione ha attirato oltre 200mila visitatori e i biglietti sono stati venduti in 20 secondi. La manifestazione coinvolge aziende e marchi di lusso, offrendo visite e approfondimenti esclusivi. La prossima edizione si svolgerà nel 2026, con dettagli sul programma ancora da definire.

L’ultima edizione ha coinvolto oltre 200mila persone e i biglietti per accedere sono andata esauriti in 20 secondi. Sono Les Journées Particulières, gli appuntamenti che il Gruppo LVMH organizza per offrire al pubblico la possibilità di conoscere, in via eccezionale, la vita degli atelier, delle manifatture, delle cantine, delle residenze storiche, degli archivi e delle boutique iconiche delle sue 45 maison, tra cui Louis Vuitton, Dior, Celine, Tiffany & Co, Moët & Chandon e Veuve Clicquot solo per citarne alcune. Nata nel 2011, l’iniziativa 2026 con il titolo Alle origini del sogno, coinvolge undici paesi e punta ad accompagnare il pubblico attraverso tre temi guida: natura, cultura e artigianalità. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Antoine Arnault svela il programma dell’edizione 2026 del Les Journées Particulières

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