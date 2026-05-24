Oltre 90 dimore storiche in Toscana e 9 in Umbria saranno aperte al pubblico durante la XVI edizione della giornata nazionale dedicata a queste strutture. L'evento è promosso dall'Associazione dimore storiche italiane e si svolge oggi. Le visite consentono di accedere a edifici storici, spesso chiusi al pubblico durante l’anno. La manifestazione si ripete ogni anno, coinvolgendo diverse regioni italiane.

Firenze, 24 maggio 2026 – Oltre 90 dimore storiche in Toscana e 9 in Umbria apriranno oggi le porte ai visitatori in occasione della XVI edizione della giornata nazionale ad esse dedicate, evento annuale promosso dall'Adsi, Associazione dimore storiche italiane. Un'opportunità per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti e lontani dai circuiti turistici tradizionali. Le dimore storiche aperte in Toscana. Tra le dimore storiche toscane 10 apriranno ad Arezzo, 36 a Firenze, 1 a Livorno, 12 a Lucca, 20 a Massa Carrara, 13 a Siena e 5 nelle Terre di Pisa. Castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno visitabili gratuitamente offrendo l'opportunità di immergersi nella bellezza senza tempo del patrimonio artistico e culturale nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le dimore storiche aprono le porte ai visitatori: ecco quelle aperte in Toscana e Umbria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Le dimore storiche aprono ai visitatori in occasione della XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore StoricheDomenica 24 maggio si tiene la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento promosso dall’Associazione Dimore Storiche...

Fascino, storia, bellezza. Le dimore storiche aprono le porteDomenica 24 si terrà la sedicesima edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento promosso dall’Associazione Dimore Storiche...

Temi più discussi: Giornata dimore storiche, oltre 90 aprono in Toscana per le visite; Le Dimore storiche aprono le porta: sono più di 90 in Toscana; Giornata Nazionale delle Dimore Storiche: torna l'appuntamento gratuito con il più grande museo diffuso d'Italia; Dimore storiche. Aprono tredici ville e castelli.

Giornata dimore storiche, oltre 90 aprono in Toscana per le visite. Il 24 maggio accessibili castelli, ville, parchi e giardini #ANSA x.com

Le dimore storiche aprono le porte ai visitatori: ecco quelle aperte in Toscana e UmbriaTra le dimore storiche toscane 10 apriranno ad Arezzo, 36 a Firenze, 1 a Livorno, 12 a Lucca, 20 a Massa Carrara, 13 a Siena e 5 nelle Terre di Pisa. Castelli, rocche, ville, parchi e giardini saranno ... lanazione.it

Giornata delle dimore storiche in Toscana: aprono le porte oltre 90 castelli, ville, parchi e giardiniDomenica 24 maggio oltre 90 dimore storiche apriranno le porte ai visitatori in Toscana in occasione della XVI edizione della Giornata nazionale promossa dall‘Adsi, Associazione dimore storiche ... intoscana.it