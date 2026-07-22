Lepore tenta il trucco delle due piazze ma casca male Dall’alluvione al crack | ecco tutte le sue prodezze
Il sindaco di Bologna ha organizzato una manifestazione pubblica per chiedere “verità e trasparenza”, cercando di coinvolgere le piazze della città. Tuttavia, l’evento ha incontrato difficoltà e non ha ottenuto il risultato sperato. La decisione di promuovere questa iniziativa ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e gli osservatori, che hanno evidenziato le criticità dell’approccio adottato. La manifestazione si è svolta in un contesto di tensione legato a questioni locali e problemi di gestione pubblica.
Il sindaco dem di Bologna, Matteo Lepore, ha avuto la sciagurata idea di organizzare una manifestazione pubblica per chiedere «verità e trasparenza» sulla morte del marocchino di 42 anni deceduto al Pilastro al culmine di un intervento di polizia, e quando l’iniziativa sfocia in scontri e violenti attacchi alle forze dell’ordine prende le distanze dai cittadini, senza fare ammenda.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
Notizie e thread social correlati
Il trucco del chansonnier Greslou che faceva strage di cuori e poi metteva in fuga le sue amanti. Ma non tutteDurante le serate al Cochon Bleu, locale molto noto a Montmartre, l’artista e chansonnier Robert Greslou si esibiva regolarmente, attirando molte...
Le due piazze per Fakir. Con Lepore in 4.000: "Giustizia". Poi l’assalto degli antagonisti. Centro sotto assedio fino a notteCirca duecento antagonisti si sono radunati in piazza Roosevelt, via Ugo Bassi e strade vicine, trasformando l’area in un campo di battaglia.