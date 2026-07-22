Lepore tenta il trucco delle due piazze ma casca male Dall’alluvione al crack | ecco tutte le sue prodezze

Da laverita.info 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sindaco di Bologna ha organizzato una manifestazione pubblica per chiedere “verità e trasparenza”, cercando di coinvolgere le piazze della città. Tuttavia, l’evento ha incontrato difficoltà e non ha ottenuto il risultato sperato. La decisione di promuovere questa iniziativa ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e gli osservatori, che hanno evidenziato le criticità dell’approccio adottato. La manifestazione si è svolta in un contesto di tensione legato a questioni locali e problemi di gestione pubblica.

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Il sindaco dem di Bologna, Matteo Lepore, ha avuto la sciagurata idea di organizzare una manifestazione pubblica per chiedere «verità e trasparenza» sulla morte del marocchino di 42 anni deceduto al Pilastro al culmine di un intervento di polizia, e quando l’iniziativa sfocia in scontri e violenti attacchi alle forze dell’ordine prende le distanze dai cittadini, senza fare ammenda.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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