Lepore tenta il trucco delle due piazze ma casca male Dall’alluvione al crack | ecco tutte le sue prodezze

Notizia in breve

Il sindaco di Bologna ha organizzato una manifestazione pubblica per chiedere “verità e trasparenza”, cercando di coinvolgere le piazze della città. Tuttavia, l’evento ha incontrato difficoltà e non ha ottenuto il risultato sperato. La decisione di promuovere questa iniziativa ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e gli osservatori, che hanno evidenziato le criticità dell’approccio adottato. La manifestazione si è svolta in un contesto di tensione legato a questioni locali e problemi di gestione pubblica.