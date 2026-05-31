Durante le serate al Cochon Bleu, locale molto noto a Montmartre, l’artista e chansonnier Robert Greslou si esibiva regolarmente, attirando molte donne con il suo fascino e le sue canzoni. Si dice che, dopo aver conquistato diverse amanti, le lasciasse senza spiegazioni e senza più contatti. Questa dinamica si ripeteva spesso, secondo racconti popolari, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Da un racconto apocrifo di Jean Paulhan. Al Cochon Bleu, la più rinomata topaia di Montmartre, lo chansonnier Robert Greslou faceva ogni sera strage di cuori. Alto e bruno come un bastone di liquirizia, le labbra più rosse dei vessilli socialisti, gli occhi brillanti come diamanti neri, Greslou aveva una voce languida che tutte le frequentatrici del locale trovavano irresistibile. E quando, verso mezzanotte, dopo aver spennato all’ecarté l’ennesimo pollo, si metteva a tubare il suo repertorio di stupidità sentimentali, le donne disponibili lo attorniavano per ascoltarlo a bocca aperta. “Robert parla all’anima” commentava la cassiera, che situava l’anima a metà del corpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il trucco del chansonnier Greslou che faceva strage di cuori e poi metteva in fuga le sue amanti. Ma non tutte

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