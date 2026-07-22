Un commento critica le affermazioni secondo cui una manifestazione sarebbe stata principalmente pacifica, con solo alcuni partecipanti violenti. Si sostiene che questa narrativa semplifica eccessivamente quanto accaduto, sottolineando come sia facile minimizzare gli episodi di violenza attribuendoli a pochi individui tra molti. La discussione riguarda anche le connessioni tra alcuni gruppi di partecipanti, tra cui islamici e antagonisti, e le modalità con cui vengono rappresentati gli avvenimenti pubblicamente.

Eh no, troppo comodo. Troppo comodo ripetere la solita cantilena della «manifestazione pacifica sporcata da pochi facinorosi». Troppo comodo sostenere che «non tutti i partecipanti erano violenti» (bella e confortante notizia, complimenti). Troppo comodo tirar fuori la parola «scontri» come se i tafferugli si fossero generati dal nulla, come se ifuochi fossero stati creati per autocombustione, e come se le pietre si fossero messe a volare di loro iniziativa. Almeno, non prendiamo in giro gli italiani, per favore. Se questo è un sindaco. Bologna il giorno dopo la caccia al poliziotto Hamas blocca gli aiuti destinati alla Palestina Le falle di Conte sulla gestione Covid Ecco la nostra prima pagina? #buongiorno #22luglio #iltempoquotidiano pic. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lepore, Pd, sinistra. Capezzone: quella saldatura tra islamici e antagonisti

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