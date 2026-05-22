Vota Pd lezioni di italiano con propaganda tra gli immigrati islamici | il video scandalo da Mestre

A Mestre è stato diffuso un video che mostra insegnamenti di italiano rivolti a immigrati islamici, durante i quali vengono fornite istruzioni dettagliate sul voto e un fac-simile della scheda elettorale. Nel filmato, i rappresentanti del Partito Democratico sono presentati come insegnanti che spiegano come compilare il voto, con indicazioni precise sul simbolo da barrare e sui candidati del partito. L’episodio ha suscitato reazioni e sono state avviate indagini da parte delle autorità competenti.

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