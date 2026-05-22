Vota Pd lezioni di italiano con propaganda tra gli immigrati islamici | il video scandalo da Mestre

Da secoloditalia.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mestre è stato diffuso un video che mostra insegnamenti di italiano rivolti a immigrati islamici, durante i quali vengono fornite istruzioni dettagliate sul voto e un fac-simile della scheda elettorale. Nel filmato, i rappresentanti del Partito Democratico sono presentati come insegnanti che spiegano come compilare il voto, con indicazioni precise sul simbolo da barrare e sui candidati del partito. L’episodio ha suscitato reazioni e sono state avviate indagini da parte delle autorità competenti.

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A Mestre il voto si insegna in aula, con tanto di fac-simile della scheda elettorale, indicazioni precise sul simbolo da barrare e candidati del Pd trasformati in “docenti” per la comunità bengalese. Le immagini, diventate virali sui social, finiscono in prima pagina sui quotidiani Libero e Il Giornale e infiammano la vigilia delle elezioni Comunali di Venezia.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da Welcome to Favelas (@welcometofavelas) Al centro della polemica c’è la cosiddetta “accademia elettorale” organizzata nella Venice Bangla School di Mestre, dove alcuni candidati dem di origine bengalese hanno spiegato ai connazionali come votare alle elezioni del 24 e 25 maggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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