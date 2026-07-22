Leonardo vende elicotteri e aerei a Giacarta
Durante il Farnborough Airshow, Leonardo ha annunciato la vendita di elicotteri e aerei a clienti di Giacarta. La compagnia ha presentato un portafoglio di tecnologie multidominio, con prodotti destinati a rafforzare la sua presenza nel settore della sicurezza a livello internazionale. La partecipazione all'evento si concentra sulla promozione di soluzioni avanzate per il mercato globale dell’aeronautica e della difesa.
Leonardo torna al Farnborough Airshow con un portafoglio tecnologico multidominio che rafforza il ruolo di player globale della sicurezza e con l’annuncio della firma di un contratto del valore di circa 1 miliardo per la fornitura al ministero della Difesa della Repubblica di Indonesia di 12 velivoli da combattimento multiruolo M-346F «Block 20», con consegna prevista nel 2030.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leonardo a Verticon: Il Volo Verticale Parla Italiano.
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