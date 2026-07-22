leonardo vende elicotteri e aerei a giacarta

Notizia in breve

Durante il Farnborough Airshow, Leonardo ha annunciato la vendita di elicotteri e aerei a clienti di Giacarta. La compagnia ha presentato un portafoglio di tecnologie multidominio, con prodotti destinati a rafforzare la sua presenza nel settore della sicurezza a livello internazionale. La partecipazione all'evento si concentra sulla promozione di soluzioni avanzate per il mercato globale dell’aeronautica e della difesa.