The Helicopter Company amplia la collaborazione con Leonardo ordinando 11 elicotteri AW139 aggiuntivi
The Helicopter Company ha ordinato 11 nuovi elicotteri AW139 di Leonardo, ampliando così la sua flotta. L’azienda, affiliata a enti pubblici, ha deciso di rafforzare la propria capacità operativa attraverso questo acquisto. La consegna degli elicotteri è prevista nei prossimi mesi. La collaborazione tra THC e Leonardo prosegue con questo nuovo ordine, che si aggiunge a precedenti acquisizioni. La società mira a migliorare i servizi di trasporto e supporto in diverse aree operative.
THC Potenzia la Sua Flotta con un Nuovo Ordine di Elicotteri Leonardo. ROMA (ITALPRESS) – The Helicopter Company (THC), azienda affiliata al Public Investment Fund (PIF) e principale operatore commerciale di elicotteri in Arabia Saudita, ha annunciato un ordine significativo durante il Farnborough International Airshow, attualmente in corso nel Regno Unito fino al 24 luglio 2026. Questa nuova acquisizione riguarda ben 11 elicotteri AW139 prodotti da Leonardo. Le consegne dei nuovi AW139 sono programmate tra il 2027 e il 2028, come parte di un accordo quadro siglato tra THC e Leonardo nel contesto del salone Heli-Expo (attualmente noto come Verticon) nel 2024. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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