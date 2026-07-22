the helicopter company amplia la collaborazione con leonardo ordinando 11 elicotteri aw139 aggiuntivi

Notizia in breve

The Helicopter Company ha ordinato 11 nuovi elicotteri AW139 di Leonardo, ampliando così la sua flotta. L’azienda, affiliata a enti pubblici, ha deciso di rafforzare la propria capacità operativa attraverso questo acquisto. La consegna degli elicotteri è prevista nei prossimi mesi. La collaborazione tra THC e Leonardo prosegue con questo nuovo ordine, che si aggiunge a precedenti acquisizioni. La società mira a migliorare i servizi di trasporto e supporto in diverse aree operative.