A Linate l' open day dell' aeronautica con veri aerei ed elicotteri militari

A Linate si svolge un evento di due giorni organizzato dall'aeronautica militare, durante il quale sono esposti veri aerei ed elicotteri militari. L'iniziativa ha lo scopo di celebrare i 101 anni dal primo insediamento di un comando dell'aeronautica militare nella zona di Milano. La manifestazione è aperta alla cittadinanza e offre l'opportunità di vedere da vicino i mezzi aerei e conoscere le attività dell'aeronautica. L'evento si svolge presso l'aeroporto di Linate.

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Due giorni per celebrare con la cittadinanza i 101 anni dal primo insediamento di un comando dell'aeronautica militare a Milano. Per farlo, il comando Aeroporto di Milano-Linate ha deciso di aprire le porte al pubblico nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 maggio, con un open day che ha in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Visita i nostri elicotteri", l'open day presso la base elicotteri della Marina Militare MaristaeliSabato 11 aprile 2026, la Base Elicotteri della Marina Militare (Maristaeli Catania), situata nella XIII Strada della Zona Industriale, ospiterà un... Open Day alla Scuola Specialisti dell’Aeronautica: supercar, simulatori e velivoli in mostraCaserta si prepara a ospitare un appuntamento di grande richiamo tra tecnologia, storia e spettacolo. Temi più discussi: Aeronautica Militare, il 15 e 16 maggio open day a Comando Linate; Aeronautica Militare, il 15 e 16 maggio open day al Comando Aeroporto di Linate; Open Day Aeronautica Militare a Linate, 15-16 maggio; Milano celebra 101 anni di Aeronautica Militare: due giorni tra volo, storia e spazio. L' #AeronauticaMilitare apre le porte del Comando Aeroporto di Milano Linate per celebrare insieme alla cittadinanza un traguardo speciale: 101 anni dalla presenza del primo Comando aeronautico nella città di Milano. Per partecipare clicca il link ??? fb. x.com A Linate l'open day dell'aeronautica con veri aerei ed elicotteri militariDue giorni per celebrare con la cittadinanza i 101 anni dal primo insediamento di un comando dell'aeronautica militare a Milano. Per farlo, il comando Aeroporto di Milano-Linate ha deciso di aprire le ... milanotoday.it Aeronautica Militare, il 15 e 16 maggio open day al Comando Aeroporto di Linate(ANSA) - MILANO, 12 MAG - L'Aeronautica Militare apre le porte al pubblico del Comando Aeroporto di Milano-Linate per celebrare insieme i 101 anni dall'insediamento del primo Comando aeronautico nella ... msn.com