Stasera si tiene un concerto di una cantante neozelandese al Parco della Musica, evento unico in Italia. La artista, nota per aver vinto un Grammy, ha già riscosso grande successo in tutto il mondo con il suo tour e ha registrato il tutto esaurito in un’arena di Bologna nel 2025. La performance vede l’esibizione del suo nuovo progetto musicale, dopo il successo internazionale dell’ultimo tour.

Stasera al Parco della Musica in scena Lorde, per l’unica data italiana. Dopo il successo mondiale dell’Ultrasound World Tour e il tutto esaurito all’Unipol Arena di Bologna nel 2025, la cantautrice neozelandese premiata con un Grammy torna con il suo nuovo progetto musicale. Sul palco, Lorde porterà le atmosfere magnetiche del suo ultimo album “Virgin” (2025), un viaggio sonoro che mescola elettronica rarefatta, pop d’autore e sonorità acustiche in un racconto intimo e luminoso. In scaletta brani come “What Was That“ - hit globale ai vertici di Spotify - e i suoi classici “Royals“ e “Green Light“. In apertura ci sarà l’esibizione di Joan Thiele, che proporrà un mini live con i brani dell’ultimo disco “Joanita“ (2025), tra i quali la sanremese “Eco“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’elettronica romantica di Lorde

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