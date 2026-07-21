Lorde a Milano per Unaltrofestival | come acquistare i biglietti

Lorde sarà a Milano per partecipare a Unaltrofestival. I biglietti per il concerto sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. La cantante neozelandese, con cittadinanza croata, ha vinto due Grammy Awards e 19 premi della musica della Nuova Zelanda, diventando l’artista più premiata nella storia del paese. La data del concerto non è ancora stata comunicata, ma l’evento attirerà molti fan italiani.

Torna in Italia Lorde, la cantante neozelandese con cittadinanza croata, vincitrice nel corso della sua carriera di due Grammy Awards e di ben 19 premi della musica della Nuova Zelanda, diventando l'artista più premiata nella storia del paese. L'artista sarà a Milano giovedì 23 luglio 2026 all'interno di UnAltroFestival. Arrivato alla sua dodicesima edizione, UnAltroFestival si svolge al Parco della musica di Milano e porta in città alcuni degli artisti più importante della scena globale. Il concerto di Lorde è un'occasione unica per i fan della cantante che è passata per l'Italia soltanto altre 5 volte nella sua carriera e una soltanto a Milano, al Fabrique nel 2017 durante il tour Melodrama. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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