Unaltrofestival 2026 | Lorde e i Vulfpeck accendono l’estate a Milano
Lorde e i Vulfpeck sono stati annunciati come headliner di Unaltrofestival 2026, che si terrà a Milano. Lorde si esibirà al Parco della Musica, mentre i Vulfpeck suoneranno al Circolo Magnolia. Le date dell’evento prevedono una varietà di generi musicali, con artisti che spaziano dal pop al funk. L’organizzazione ha comunicato le date ufficiali, senza indicare ulteriori dettagli sul programma o sui partecipanti di altre serate.
? Punti chiave? In Breve Unaltrofestival 2026: la dodicesima edizione riparte il 15 giugno con una selezione internazionale di alto profilo. Il 15 giugno 2026 segna l’inizio della dodicesima edizione di Unaltrofestival, un appuntamento che si è consolidato come uno dei pilastri fondamentali della musica dal vivo in Italia. Il festival porterà grandi nomi della scena globale tra le strade di Milano, offrendo un programma che mescola icone consolidate e nuove energie artistiche. Dopo il successo del 2025, caratterizzato da esibizioni di artisti come Massive Attack, The Smashing Pumpkins e Fontaines D.C., la nuova stagione punta a confermare il ruolo del festival come punto di riferimento imprescindibile per il settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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