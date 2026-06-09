Unaltrofestival 2026 | Lorde e i Vulfpeck accendono l’estate a Milano

Notizia in breve

Lorde e i Vulfpeck sono stati annunciati come headliner di Unaltrofestival 2026, che si terrà a Milano. Lorde si esibirà al Parco della Musica, mentre i Vulfpeck suoneranno al Circolo Magnolia. Le date dell’evento prevedono una varietà di generi musicali, con artisti che spaziano dal pop al funk. L’organizzazione ha comunicato le date ufficiali, senza indicare ulteriori dettagli sul programma o sui partecipanti di altre serate.