legnano alla tamini il dialogo virtuoso fra azienda e sindacati dopo lo sciopero per il premio produzione

Dopo lo sciopero dei lavoratori presso la sede di viale Cadorna, si è avviato un confronto tra l’azienda e i sindacati. La discussione si concentra sulla possibilità di trovare un accordo riguardo al premio di produzione, con incontri che mirano a stabilire un dialogo costruttivo. La situazione ha attirato attenzione sui canali di informazione, evidenziando l’interesse pubblico sulla vertenza.

Legnano (Milano), 22 luglio 2026 – Lo sciopero dei lavoratori della sede di viale Cadorna e l’esposizione mediatica conseguente hanno avuto il loro effetto. Nel corso dell’incontro che si è svolto in Confindustria, la Tamini ha comunicato alle organizzazioni sindacali e ai delegati delle Rsu la propria disponibilità ad affrontare le tematiche sollecitate dai lavoratori, che chiedono in prima istanza un concetto di equità nella ridistribuzione di quella ricchezza che hanno contribuito a generare col loro lavoro, partendo dalla revisione del premio di risultato. Il confronto continua . “La disponibilità manifestata dal management della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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